Vučić: Sprovodićemo vantelesnu oplodnju doniranim reproduktivnim organima

Od decembra će u Srbiji moći da se sprovodi vantelesna oplodnja doniranim reproduktivnim organima.

Troškove preuzimamo na sebe, što će biti oko 10 miliona evra na godišnjem nivou, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u Hit tvitu na televiziji Pink. „Doneli smo odluku da će od 10. decembra moći da se vrši vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materijalom. Do sada smo mi plaćali vantelesnu oplodnju koliko god je potrebno. Do sada su naše žene išle do Istanbula ili Praga po reproduktivni materijal. To se odnosi na žene do 45. godina,