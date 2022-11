"Od 8 do 10 odsto": Vučić o povećanju cene struje u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je na pitanje o povećanju cene struje u Srbiji rekao da će biti između osam i 10 odsto.

- Nema govora o nekom velikom povećanju struje, nećemo da oteramo investitore. I građani i investitori imaće i dalje najnižu cenu struje - rekao je on. Vučić je rekao da zato Srbija izdvaja ogromne sume za energente, ali da su i svi sistemi stabilizovani. - Može da dođe do iskakanja, ali verujem da ćemo ako sačuvamo mir i stabilnost na KiM preziveti zimu lakse nego drugi - naveo je Vučić. On je rekao i da će kriza tek da nastupi, ali da je građani do sada suštinski