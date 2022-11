Kutinjo propušta Svetsko prvenstvo zbog povrede

Fudbaler Aston Vile Brazilac Filipe Kutinjo propustiće predstojeće Svetsko prvenstvo zbog povrede, preneli su britanski mediji.

Kutinjo je propustio utakmicu u Premijer ligi protiv Mančester junajteda (3:1) u nedelju zbog povrede butine, a posle meča njegov trener Unaj Emeri rekao je da je Brazilac povredio mišić i da sigurno neće igrati za Aston Vilu do pauze. ⚠️ Philippe Coutinho sofre lesão muscular e está fora da Copa do Mundo. 🗞 @TNTSportsBR 📸 Reuters pic.twitter.com/bye4gSXjV6— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 6, 2022 Kako je preneo Dejli Mejl, Kutinjo je povredio