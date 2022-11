Vučić: Imamo više informacija o planiranom atentatu na mene

Beta pre 41 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da službe bezbednosti danas poseduju mnogo više informacija o navodnom planu za njegovo ubistvo prilikom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, o čemu je na suđenju kriminalnoj organizaciji Veljka Belivuka pričao okrivljeni-saradnik Srđan Lalić.

"Mi sada imamo mnogo više podataka, imamo nove pakete sa telefona. Delove gde počinju da govore o ubistvu i napadu na mene. Znamo ko su lica koja su trebalo da učestvuju u izvršenju, u prvom i kasnijim pokušajima", rekao je Vučić novinarima u Predsedništvu, nakon dodele odlikovanja bivšim predstavnicima kosovske policije na severu pokrajine.

On je rekao da, uprkos tim saznanjima, nije želeo da prilikom otkrivanja spomenika nosi pancir i da to neće činiti ni ubuduće.

"Dok sam živ neću nositi pancir. A mafiju, kao što sam obećao, pobeđujemo. Glavu smo dobrim delom odsekli, ali ima još nervnih završetaka i problema sa kojima se suočavamo", rekao je on.

Vučić je izrazio sumnju da će neko da mu uputi izvinjenje zbog toga što mu nisu verovali da su pripadnici kriminalnog klana Veljka Belivuka planirali da ga ubiju.

"Da li se neko izvinio za tri godine laži o Jovanjici? Niko drugi u Srbiji nije klevetan na dnevnom nivou kao što je to doživela moja porodica. I kada se to dokazalo kao notorna laž, kada je to sudski presuđeno, nije bilo ni: 'Izvinite'", rekao je on.

Okrivljeni-saradnik Srđan Lalić izjavio je u utorak pred Specijalnim sudom u Beogradu, gde se sudi pripadnicima klana Veljka Belivuka, da je ta grupa planirala atenat na Vučića, naročito nakon što je srpski predsednik najavio "rat mafiji".

Prema njegovoj tvrdnji, vođa kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer za te potrebe je obezbedio pet miliona evra, kojima je trebalo da se omogući smena aktuelne vlasti u Srbiji i instaliranje strukture koja bi radila u korist klana.

Vučić: Država će se pobrinuti za sve ljude koji su napustili prištinske institucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se država pobrinuti za sve ljude koji su napustili prištinske institucije, da oni neće biti penzionisani i da neće biti na ulici.

Nakon odlikovanja kapetana policije sa Kosova i Metohije, Vučić je novinarima kazao da će svi koji su napustili institucije raditi u državnim organima Srbije, da će raditi svoj posao i da "svakako neće imati niža primanja".

"Niko od ljudi neće biti na ulici, to je između tri i tri i po hiljade ljudi. Za sve njih ćemo se pobrinuti", rekao je Vučić u Predsedništvu.

On je rekao da će narednih dva dana boraviti Parizu na Forumu za mir, gde očekuje sastanke sa specijalnim predstavnikom EU za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je ocenio da reakcije prištinskih zvaničnika "i posle svega" govore da su "sve planirali" i da su želeli incidente, sukobe i poniženje srpskog naroda.

"Oni i dalje ne odustaju od svog protivpravnog delovanja vezanog za registarske tablice, ne pada im na pamet da učestvuju u formiranju Zajednice srpskih opština. I sada je ogoljeno i jasno svakome da to što je postojalo od institucija - postojalo je jer smo mi poštovali svoju reč i svoj potpis", rekao je Vučić.

Vučić uručio ordenje dvojici srpskih policajaca sa severa Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas orden Zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena doskorašnjem komandantu Regiona sever Kosovske policije Nenadu Đuriću i Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić" komandantu Kosovske policije za severnu Kosovsku Mitrovicu Aleksandru Filipoviću, koji su napustili Kosovsku policiju nakon što su odbili da Srbima uručuju opomene zbog korišćenja srpskih registarskih tablica.

Vučić je u Predsedništvu, prilikom uručenja ordenja, rekao je je reakcija srpskih policajaca na zahtev da dodeljuju opomene Srbima zbog korišćenja srpskih registraskih tablica, bila "vaša mirna i staložena a ipak odlučna akcija ni protiv koga usmerena".

"Vi i vaše porodice ste simbol života i trajanja i opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Branili ste srpski narod, našu kulturu ali branili ste i iskonske evropske vrednosti onakve kakve bi trebale da budu. Mir je naše trajno i čvrsto opredelenje, hvala na tome što ste čuvali mir i stabilnost sve ove godine", rekao je Vučić.

Policajac Nenad Đurić je nakon uručenja ordena rekao da su on i njegov kolega orden posvetili "na samo našoj, već svoj deci na Kosovu i Metohiji koja su željna samo slobode i mirnog života".

(Beta, 11.09.2022)