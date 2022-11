Grosi: IAEA nije našla dokaze o pripremi prljave bombe u Ukrajini

KAIRO - Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi saopštio je danas da je ta organizacija nakon navoda da Kijev pravi prljavu bombu odmah poslala inspektore u Ukrajinu.

On je to izjavio na marginama samita Ujedinjenih nacija o klimi Kop 27 u egipatskom gradu Šarm el Šeiku, prenosi TASS. "Mi smo odmah, u roku od nekoliko dana, okupili inspekcijski tim za tri objekta. Uspeli smo da potvrdimo da nema naznaka o zloupotrebi nuklearnog materijala," rekao je Grosi. On je napomenuo da agencija nije mogla da ignoriše izveštaje o stvaranju prljave bombe jer su ove tvrdnje iznete kao deo narativa koji vodi ka upotrebi nuklearnog oružja.