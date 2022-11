"Miljana je nabavljala nedozvoljene supstance od Bebice": Kulićkin bivši progovorio sve što zna o Macanoviću

Luka Radivojević, bivši partner zadrugarke Miljane Kulić, izneo je šokantne tvrdnje o porodici Kulić i njihovom zetu Nenadu Macanoviću Bebici.

Naime, Radivojević tvrdi da je Miljana Kulić nabavljala ilegalne supstance preko svog partnera Bebice. - Miljana i Bebica se znaju jako dugo. Isprva me je začudilo otkud je on odjednom toliko poludeo za njom. Znam da ga je napolju obasipala porukama, a da joj je on uvek pričao, imam ženu i decu. Lično sam svojim očima video da mu je slala svakakve poruke. Između ostalog, nabavljala je i nedozvoljene supstance od njega. Takođe mu je slala i eksplicitne fotografije.