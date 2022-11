Udarao me je pesnicama, pala sam sa bicikla: Pretučena dostavljačica hrane u Novom Pazaru

Jedna radnica firme koja dostavlja hranu pretučena je u Novom Pazaru, a kako kaže, ne zna ni razlog, ni povod za napad. - Dok nisam stavila ruke i rekla "ja sam žensko, stani", on nije prestajao da me udara.

Pozvala sam klijenta i on se javio. Bio je privatan broj, nije on poručio već njegova sestra. Ulica je bila malo zamračena, lice mu nisam videla. Kada smo se sreli, rekla sam mu "nisam te videla u mraku", on je počeo arogantno da mi se obraća. Ne sećam se šta je rekao, ali nakon toga sam dobila jak udarac u lice. Pala sam sa bicikla - ispričala je ona za portal "A1TV". Rekla je da ga nije uvredila i da joj nije jasno zašto se tako poneo prema njoj. - Nisam mu rekla