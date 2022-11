Vučić uživo iz Pariza: Nema više tajni, Priština ima podršku Nemačke i Velike Britanije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti uživo iz Pariza nakon sastanka specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepom Boreljom.

Tema sastanka bio je dijalog Beograda i Prištine, ali i situacija na Kosovu i Metohiji. "Čeka nas veoma komplikovana situacija posle 21. novembra. Kurti pokušava jednostranim potezima da protera Srbe sa njihovih ognjišta. Priština ima podršku Nemačke. Nema tu više tajni. Nemci su ti koji im pružaju podršku u EU, a van EU to je Velika Britanija", rekao je Vučić. Na konstataciju da je