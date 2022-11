U Srbiji danas pretežno oblačno, do 15 stepeni

NOVI SAD - BEOGRAD, 11. novembra (Tanjug) - U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno oblačno, slaba kiša će padati ponegde u istočnim, centralnim i južnim predelima, kao i u Bačkoj, a posle podne se očekuje postepeno razvedravanje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od 4 do 8, a najviša od 12 do 15 stepeni. Ujutru se očekuje mestimično magla. Na visokim planinama, iznad 1.500 m, kratkotrajno će padati i slab sneg. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo u košavskom podrucju usled pojačanja jugoistočnog vetra. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. I u Novom Sadu će ujutru biti magla ili niska oblačnost. Pre podne pretežno