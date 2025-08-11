Saobraćajci u Guči imali pune ruke posla: Napisali 756 prekršaja, evo koliko je bilo pijanih za samo tri dana Lučani - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, tokom 64.

Dragačevskog sabora trubača u Guči, u periodu od 8. do 10. avgusta, vršili su saobraćajno obezbeđenje i pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju i tom prilikom otkrili ukupno 756 prekršaja. Od ovog ukupnog broja prekršaja, 91 je upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, 349 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila. Iz saobraćaja je isključeno 129 vozača i devet vozila. Takođe, pripadnici saobraćajne policije