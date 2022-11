"SAD, Japan i Južna Koreja složniji nego ikada" Bajden otkrio šta trenutno ujedinjuje ove tri države

Američki predsednik Džozef Bajden izjavio je danas da su SAD, Japan i Južna Koreja "složnije nego ikada" po pitanju Severne Koreje, za koju je rekao da je nastavila sa "provokativnim ponašanjem".

Bajden je govorio u Pnom Penu posle trilateralnog sastanka sa japanskim i liderom Južne Koreje, koje je nazvao "ključnim saveznicima" koji dele zabrinutost Sjedinjenih Država u vezi sa raketnim testovima Severne Koreje, preneo je Rojters.