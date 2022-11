Vlahović i Mitrović na treningu orlova: Reči Mitrogola mogu sve da raduju! (foto)

Za manje od sedam dana počinje najveće svetsko sportsko takmičenje, a jedan od 32 učesnika na njemu, drugi put zaredom, biće naša zemlja.

FOTO: Starsport Pred put u Katar u Staroj Pazovi naša selekcija je odradila trening, a na njemu su bili prisutni Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović, nad kojima je bio znak pitanja. View this post on Instagram A post shared by HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Ipak srećom sve dileme su otklonjene, a reči Aleksandra Mitrovića su vetar u leđa celoj reprezentaciji. Mitrogol je na pitanje da li će biti spreman za Mundijal kratko rekao. – Pa tu sam – prenosi