Novosađanima rok do četvrtka za telefonski popis

Novosađani koji do sada nisu popisani imaju mogućnost da učestvuju u popisu telefonskim putem i to do četvrtka 17. novembra do 20 časova a republički zavod za statistiku, odeljenje u Novom Sadu, odredilo je nekoliko novih linija za telefonski popis.

Svi zainteresovani za popis, a kod kojih do sada nije bio popisivač ili su iz drugih razloga propustili popis, mogu da pozovu neki od pet brojeva i popišu se telefonskim putem. Brojevi telefona za popis su: 021/4874-708, 021/4874-820, 021/4874-698, 021/4874-683, 021/ 4874-355. Procedura traje kratko i moguće je, kao i kod popisa na licu mesta, uneti podatke za celo domaćinstvo, piše portal 021.rs. Kako je ranije saopšteno, popis je u više gradova u Srbiji,