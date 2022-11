Uhapšen prevarant iz Novog Sada: Uzeo skoro dva miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su B.P. (43) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevare u obavljanju privredne delatnosti.

On je kako se sumnja, kao odgovorno lice jednog novosadskog preduzeća, u maju ove godine, pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.741.000 dinara, tako što je doveo u zabludu oštećeno preduzeće iz istog grada da će im isporučiti 60.000 komada mesnog nareska odmah po uplati dogovorene sume, iako je znao da njegovo preduzeće neće ispoštovati dogovor i isporučiti robu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti