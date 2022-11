Bajatović: Gas bi od 1. januara trebalo da poskupi 11 odsto

Prema internoj računici Srbijagasa

Vršilac dužnosti direktora Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je u četvrtak da bi po računici tog preduzeća gas trebalo da poskupi 11 odsto i to od 1. januara. „Prema internoj računici Srbijagasa taj energent bi u Srbiji trebalo da poskupi 11 odsto i to bi važilo od 1. januara 2023. godine. To će i dalje biti skoro najniža cena u Evropi koju bi i dalje subvencionisala država“, rekao je Bajatović za televiziju Hepi, prenela je Beta. Dodao je da je to poskupljenje