Đoković pobedu nad Rubljovim proslavio u zagrljaju sa decom: Oni su moja najveća motivacija (VIDEO)

Novak Đoković je pobedom nad Andrejem Rubljovim u drugom kolu Završnog mastersa u Torinu obezbedio plasman u polufinale ovog turnira, a trijumf je proslavio sa ćerkom Tarom i sinom Stefanom.

Deca srpskog tenisera meč su posmatrali iz boksa u kome su se nalazili i supruga Jelena, kao i treneri srpskog tenisera. Stefan and Tara ❤️💃🕺🏻 So much cuteness on that box 🥰 pic.twitter.com/TeEZpjbKGy — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) November 16, 2022 „Možda je prvi meč koji su moja ćerka, sin i žena gledali zajedno od samog početka, pa do kraja. Sjajno je imati ih uz mene, i svakako da je to jedna od mojih najvećih motivacija. Imati njih je posebno, moj sini voli tenis i ovo