NOVI SAD: Suvo i oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 11 stepeni.

VOJVODINA: Malo hladnije, promenljivo oblačno i veći deo dana suvo uz moguću samo poneku kap kiše. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 12 stepeni. SRBIJA: Ujutru prestanak padavina na zapadu i severu gde će doći do delimičnog razilaženja oblaka. Kiša prestaje sredinom dana i na jugu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 6, a maksimalna 13