RHMZ proglasio žuti meteoalarm: Do ponedeljka velika količina padavina, naročito u Beogradu

Ako ste planirali da negde otputujete za vikend ili organizujete šetnju u prirodi, možda bi valjalo da ipak promenite plan.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je jutros da se do ponedeljka na području Srbije očekuju obilnije padavine. Veća količina kiše danas i sutra najpre se očekuje u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se u nedelju i ponedeljak zona intenzivnih padavina izmestiti na jug i istok zemlje. Foto: Screenshot / hidmet.gov.rs Očekuje se da ukupna količina kiše za četiri dana u Vojvodini dostigne od 20 do 40 mm, a u ostalim krajevima od 40 do 70 mm,