Vremenska prognoza 19. novembar

Ujutru ponegde magla. Tokom dana oblačno s kišom, ponegde i pljuskovima. Na planinama se očekuje i sneg. Temperatura će biti u manjem padu. Ujutru od 3 do 8, tokom dana od 9 na severu do 16 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu povremeno kiša i pljuskovi. Najviša temperatura oko 11 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.11.2022. Subota: Umereno do potpuno oblačno, pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku Srbije još ujutru jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 9 na severu do 16 stepeni na jugu Srbije. Uporozenja: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%. 20.11.2022.