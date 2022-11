Vikend pred nama: Tmuran, mokar i hladan

Subota će u Novom Sadu biti takođe tmurna, uz manje kiše, ali hladnija.

Duvaće slab i umeren vetar, posle podne povremeno i jak severoistočni. Najniža temperatura biće 4, a najviša 9 stepeni. I u nedelju tmurno i kišovito, ali još hladnije. Temperatura će se kretati od 4 do 7 stepeni. U ponedeljak tmurno, ali suvo. Minimalna temperatura biće 4, a maksimalna 7 stepeni. U utorak i sredu duvaće košava. U utorak će se temperatura kretati od 3 do 12, a u sredu od 7 do 10 stepeni. U sredu će biti suvo, uz dosta sunčanih intervala.