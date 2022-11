Viktor Orban: Uvođenje novih sankcija Rusiji pogrešno, na taj način se ne rešava ništa

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je uvođenje novih sankcija Rusiji, što planira Evropska komisija, pogrešno jer se na taj način ništa ne rešava, a članice Evropske unije imaju enormne ekonomske gubitke.

Orban je u video, koji je postavio na svom Fejsbuk nalogu, pozvao građane u Mađarskoj da popune upitnik za nacionalne konsultacije o sankcijama i istakao da je on to već uradio, prenosi agencija V4. Mađarska vlada redovno pokreće istraživanja, pod nazivom nacionalne konsultacije, tražeći od građana da izraze svoje mišljenje o pitanjima koja ih se tiču, a ovog puta to se odnosi na sankcije Rusiji. „Iako smo uveli brojne sankcije Rusiji, rat u Ukrajini nije