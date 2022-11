Mitrović: Biću spreman, znam kako da se postavim

Napadač reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović nije igrao protiv Bahreina, ali kaže da će biti spreman za početak Svetskog prvenstva. „Da nisam spreman, ne bih bio pozvan.

Radimo, oporavljam se, pri kraju je to, još dan-dva, od ponedeljka bi trebalo da se vratim“, rekao je Mitrović i dodao: „Ni u Fulamu poslednjih mesec dana nisam trenirao, osim dan pred utakmicu zbog taktike. Ipak, mislim da to neće uticati, jer sam u tim godinama kada umem da rasporedim snagu, malo da odigram na iskustvo, znam i da se štedim gde treba. Dobro se osećam, spremno, radio sam jako na individualnim stvarima, trčao dodatno – mislim da to neće problem“.