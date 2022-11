Vučić: Možete da me ubijete, Srbijom neće vladati dileri i ubice

Beta pre 35 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da kriminalci mogu da ga ubiju, ali da Srbija neće biti zemlja u kojoj vladaju narko dileri i ubice.

Vučić je gostujući na TV Prva, pred odlazak u Brisel na sastanak sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, dobar deo izlaganja posvetio utakmici na kojoj su navijači Partizana skandirali "Vučiću, pederu" i razvili transparent "Stop francuskoj vojnoj operaciji Sky u Srbiji! Sloboda za grobare!"

Rekao je da je Patrizan pored Crvene Zvezde, košarkaški tim koji dobija najviše novca iz državog budžeta, da je reč o milionima evra i da to nije razlog skandiranja.

"Jesam li peder što nisam uveo sankcije Rusiji, ako jeste to je uredu; jesam li peder što nisam priznao Kosovo, prihvatam. Jesam li peder što gradimo najviše aotoputeva u Evropi, što se nisam zaustavio kad su mi rekli da ne rušim hrast na putu pa bi trebalo još četiri godine da gradimo, neko je morao da ga poseče", ponavljao je Vučić.

On je ocenio da je jasno da je razlog skandiranja navijača to što su uhapšeni "koljači, ubice i narko dileri" i da treba reći da ga mrze a on će nastaviti.

"Nisam vam ja Boris Tadić da vas molim da ne vičete ili svi iz SNS-a i SPS-a koji idu da zivkaju novine da ne pišu čim se neki tekstić pojavi. Vičite šta hoćete. Ne možete da ubijate ljude i dilujete drogu, a da imate predsednika za saveznika", rekao je Vučić.

Potvrdio je da nisu svi uhapšeni iz takozvanog vračarskog klana, koji su planirali ubistvo predsednika, već dvojica.

Tvrdi da je preko skaj aplikacije otkriveno da su razmenjivali poruke o tome "da bi posebno uživao u tome kako da Vučićevo dete umire u mukama" i da su zato organizovani transparenti protiv skaj aplikacije.

Predsednik Srbije je ponovio da veruje zaštićenom svedoku Srđanu Laliću, kako ga je nazvao "gospodinu Laliću", koji je dao izjavu da je organizovana kriminalna grupa spremala likvidaciju Vučića, jer kako je rekao Vučić, Lalić "ne sme da laže da ne bi 18 godina bilo zamenjeno za doživotni zatvor".

(Beta, 11.20.2022)