Ciklon podelio Srbiju na dva dela: Sudar vazdušnih masa sa juga i severa donosi kišu, kišu i opet kišu, a ona sledi obrt: Jedan deo zemlje neće zaobići ni sneg

Dok je na severu Srbije samo 8°C, na jugu zemlje je 18°C, i kako za "Blic" objašnjava meteorolog Đorđe Đurić frontalna zona i ciklon podelili su zemlju na dva dela, i prema njegovim najavama sukob ledene vazdušne mase sa severa i veoma tople sa juga doneće našem području veoma obilne padavine.

- I narednih dana kiša, sneg samo na planinama. U utorak olujna košava od 100 km/h. Kraj novembra obeležiće suvo i stabilno, ali prohladno vreme u skladu sa kalendarom i bez mraza - kaže Đurić. U Srbiji do kraja dana biće oblačno sa kišom, a ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine i u većini predela do nedelje ujutro palo bi od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 40 mm. -Kiša će padati i na