Danas ponovo kišovit dan, temperatura i do 6 stepeni! U ponedeljak zahlađenje, a negde će padati i sneg!

Minimalna temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 6°C u Somboru i na severu Vojvodine do 18°C u Leskovcu i Pirotu, dakle biće velika temperaturna razilka između severa i juga Srbije. Danas u Srbiji oblačno sa kišom, jačom u toku popodneva i večeri u centralnim i južnim predelima. Do ponedeljka ujutru pašće novih 20 do 40 lit/m2 kiše, što će zajedno sa padavinama od subote činiti preko 50 lit/m2 kiše u većini krajeva što je blizu proseka za ceo novembar. Na