Vremeplov: Rođen Robert De Niro

NOVI SAD - Na današnji dan 1943 godine rođen je američki filmski glumac Robert De Niro. Dobio je Oskara za uloge u filmovima "Kum II" i "Razjareni bik". Ostali filmovi: "Taksista", "Dvadeseti vek", "Bilo jednom u Americi", "Lovac na jelene", "Njujork, Njujork", "Vrelina", "Obožavalac".

Danas je nedelja, 17. avgust, 2025. godine. 1552 - Završeno je štampanje prve knjige u Beogradu, poznate kao "Beogradsko četvorojevanđelje". Knjigu je krupnim ćirilskim slovima, koja je rezao jeromonah Mardarije, štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu, koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti je preuzeo njegovu štampariju. "Četvorojevanđelje" je dragocen izvor za upoznavanje prilika u Beogradu polovinom 16. veka.