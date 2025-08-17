Na današnji dan, 17. avgust

Danas je nedelja, 17. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1552 - U Beogradu je štampana prva knjiga ćirilicom, poznata kao "Beogradsko četvorojevandjelje". Knjigu, koja predstavlja dragocen izvor za upoznavanje prilika u Beogradu sredinom 16. veka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik dubrovačke kolonije u Beogradu. 1629 - Rodjen je Jan Sobjeski, poljski kralj (1674-96), nacionalni heroj koji se uspešno borio protiv Švedske, Turske, Tatara i Kozaka. Slavljen je kao spasitelj Evrope, kada je 1683. oslobodio Beč turske