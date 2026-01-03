"Kiša će se pretvarati u led" RHMZ se hitno oglasio, izdato i upozorenje za vozače: Evo kada i gde će biti najkritičnije

U nižim predelima očekuje se snežni pokrivač visine 10-20 cm, a na planinama i veći "Putevi Srbije" pozivaju vozače na dodatni oprez i korišćenje zimske opreme Tokom noći u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno, na severu, kao i ponegde na jugozapadu s kišom, dok je na visokim planinama u toku noći moguć sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Vetar će na severu biti slab, u ostalim krajevima umeren i jak, a u planinskim predelima