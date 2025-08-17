Korupcija je postala deo političke kulture

Radar pre 53 minuta  |  Dragan Jovićević
Korupcija je postala deo političke kulture

Predsednik trenutno nije siguran kako dalje da postupa, jer su mu kapaciteti za očuvanje vlasti znatno oslabljeni, kako u pogledu unutrašnjih resursa moći, tako i u pogledu političkih savezništava. Preostale opcije zaista sve više gravitiraju ka primeni sile i pojačavanju narativa „očuvanja nacije“

Iako se i sama oprobala u ulozi poslanice u parlamentu Skupštine grada Beograda sedeći u opozicionim klupama, Irena Fiket se ostvarila kao istraživačica na temama građanskih inovacija, deliberativne demokratije, političkog ponašanja, društvenih pokreta i rodne ravnopravnosti, kojima se bavila tokom studija na univerzitetima u Firenci, Sijeni, Bolonji i Oslu, a najviše kao viša saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i koordinatorka
Vučić je ovih dana krenuo u novu kampanju

Danas pre 6 sati
Figaro: Mirni protesti u Srbiji postali opasni jer su vlasti angažovale maskirane batinaše

N1 Info pre 6 sati
Francuski list Figaro o protestima u Srbiji: Mirne demonstracije postale opasne zbog maskiranih pristalica vlasti

Nedeljnik pre 6 sati
Figaro: Mirni protesti u Srbiji postali opasni jer su vlasti angažovale maskirane batinaše

Radio 021 pre 6 sati
Figaro: Mirni protesti u Srbiji postali opasni jer su vlasti angažovale maskirane batinaše

Novi magazin pre 6 sati
Francuski Figaro piše: Vlasti angažovale maskirane batinaše

Nova pre 6 sati
Frans pres: U Srbiji novi sukobi između demonstranata protiv korupcije i policije

N1 Info pre 9 sati

