Ove delove Srbije danas će zavejati sneg, a evo gde će padati kiša: Temperatura od 0 do 10 stepeni

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Ove delove Srbije danas će zavejati sneg, a evo gde će padati kiša: Temperatura od 0 do 10 stepeni

Na severu Srbije u subotu oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača.

U zapadnim i centralnim predelima kiša će tokom dana preći u susnežicu u sneg, dok će na istoku Srbije padati ledena kiša. Na jugu i jugoistoku Srbije kišovito i topolije, uz sneg samo na planinama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na jugu Srbije jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, u Negotinskoj Krajini -3°C, maksimalna dnevna od 1 na severu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu u subotu oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje snežnog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 3. januar: Jutarnji minus, pa snežne padavine širom zemlje

Vremenska prognoza za 3. januar: Jutarnji minus, pa snežne padavine širom zemlje

Mondo pre 29 minuta
Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Beta pre 5 sati
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja sledeće nedelje

RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja sledeće nedelje

Danas pre 7 sati
"Kiša će se pretvarati u led" RHMZ se hitno oglasio, izdato i upozorenje za vozače: Evo kada i gde će biti najkritičnije

"Kiša će se pretvarati u led" RHMZ se hitno oglasio, izdato i upozorenje za vozače: Evo kada i gde će biti najkritičnije

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognozavremeprognoza

Društvo, najnovije vesti »

Stariji vozači više neće moći da voze kao pre, potpuno nova pravila i za mlade: Ovo su brojne novine od 1. januara u hrvatskom…

Stariji vozači više neće moći da voze kao pre, potpuno nova pravila i za mlade: Ovo su brojne novine od 1. januara u hrvatskom zakonu

Blic pre 5 minuta
Vremenska prognoza za 3. januar: Jutarnji minus, pa snežne padavine širom zemlje

Vremenska prognoza za 3. januar: Jutarnji minus, pa snežne padavine širom zemlje

Mondo pre 29 minuta
Ove delove Srbije danas će zavejati sneg, a evo gde će padati kiša: Temperatura od 0 do 10 stepeni

Ove delove Srbije danas će zavejati sneg, a evo gde će padati kiša: Temperatura od 0 do 10 stepeni

Telegraf pre 19 minuta
Deca masovno završila u hitnoj: Klinci se ozbiljno opijaju već sa 13, devojčice piju koliko i dečaci, a ono što još rade uz to…

Deca masovno završila u hitnoj: Klinci se ozbiljno opijaju već sa 13, devojčice piju koliko i dečaci, a ono što još rade uz to tek može da bude fatalno

Blic pre 50 minuta
Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Vremenska prognoza za subotu, 3. januar: Osetno hladnije, kiša, susnežica i sneg

Beta pre 5 sati