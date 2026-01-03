Ove delove Srbije danas će zavejati sneg, a evo gde će padati kiša: Temperatura od 0 do 10 stepeni

Na severu Srbije u subotu oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača.

U zapadnim i centralnim predelima kiša će tokom dana preći u susnežicu u sneg, dok će na istoku Srbije padati ledena kiša. Na jugu i jugoistoku Srbije kišovito i topolije, uz sneg samo na planinama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na jugu Srbije jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, u Negotinskoj Krajini -3°C, maksimalna dnevna od 1 na severu do 9 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu u subotu oblačno i hladno sa snegom, uz formiranje snežnog