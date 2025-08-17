Niti javna, niti rasprava

Radar pre 53 minuta  |  Luka Petrušić
Niti javna, niti rasprava

Mada iz Ministarstva rudarstva tvrde da Strategija nije rađena po želji stranih korporacija, već isključivo u interesu države, tokom njene izrade je konsultovan i većinsko ruski NIS i kineski Ziđin, ali nije, recimo, Rudarsko-geološki fakultet

Iako je eksperiment sa onlajn javnim sednicama za urbanističke planove pokazao zavidan antidemokratski potencijal sa novim mogućnostima za ruganje građanima (na sednici povodom proširenja Beograda na vodi, članovi Komisije za planove su sat vremena pričali u isključen mikrofon), čini se da takav format ipak nije dovoljno represivan za ukus vlasti. Prosto, nije to to ako ispred ulaza ne postavite privatno obezbeđenje koje će da zavrće ruku opozicionom poslaniku koji
Jedna osoba poginula, a četiri teško povređene u nesreći kod Zrenjanina

Serbian News Media pre 14 sati
Nemet: Svaki oblik nasilja je neprihvatljiv, izaberimo mir i dijalog

RTV pre 9 sati
(Uživo) Superliga Srbije: Remi između Vojvodine i Javora na "Karađorđu"

Dnevnik pre 1 dan
Saznala da je muž varao tri godine: Ćerka naše pevačice se odmah iselila, majka joj pomogla da kupi stan

Telegraf pre 2 sata
Razvela se, pa pazarila stan u Beogradu: Ćerka Goce Božinovske okrenula drugi list! Skućila se u prestonici i ima novog dečka

Blic pre 15 sati
Uoči zatvaranja izložbe “Jess malo sutra” – Joškin Šiljan vodi kroz svoj umetnički svet

Danas pre 1 dan
(VIDEO) Napeto u Kneza Miloša: Komandant Policijske brigade vodi razgovor sa odbornikom

N1 Info pre 1 dan
Radar pre 53 minuta
Vremeplov: Rođen Robert De Niro

RTV pre 19 minuta
Korupcija je postala deo političke kulture

Radar pre 53 minuta
UŽIVO (FOTO, VIDEO) Protest „Srbija se umiriti ne može“: Na Novom Beogradu policija bacila suzavac i šok bombe, incidenti u Valjevu i Novom Sadu

Danas pre 59 minuta
Na današnji dan, 17. avgust

B92 pre 59 minuta