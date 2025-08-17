Niti javna, niti rasprava

Mada iz Ministarstva rudarstva tvrde da Strategija nije rađena po želji stranih korporacija, već isključivo u interesu države, tokom njene izrade je konsultovan i većinsko ruski NIS i kineski Ziđin, ali nije, recimo, Rudarsko-geološki fakultet

Iako je eksperiment sa onlajn javnim sednicama za urbanističke planove pokazao zavidan antidemokratski potencijal sa novim mogućnostima za ruganje građanima (na sednici povodom proširenja Beograda na vodi, članovi Komisije za planove su sat vremena pričali u isključen mikrofon), čini se da takav format ipak nije dovoljno represivan za ukus vlasti. Prosto, nije to to ako ispred ulaza ne postavite privatno obezbeđenje koje će da zavrće ruku opozicionom poslaniku koji