Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

On je rekao za Insajder da "podela koja postoji u Beogradu, i koja se sve vreme emituje prema celoj državi, nije dobra i mora se praviti jedinstveni front koji odnosi ubedlјivu pobedu, što pokazuju i brojna istraživanja".

"Na izborima u Kosjeriću svi smo bili zajedno i studenti i stranke. Vlast je tamo ispucala sve metke i iskoristila sva sredstva prinude i podmićivanja i uspeli da pobede sa samo 54 glasa više. To je matematička pobeda, a politički poraz", kazao je Novaković, prenela je NPS.

On smatra da je nerealno očekivati izbore ubrzo i da će Vučić učiniti sve da budu što kasnije, jer je svestan da u ovom trenutku sigurno gubi.

"Iza njega su dva velika poraza - rudarenje litijuma i Generalštab. To je pobeda studenata, opozicije i celokupne demokratske javnosti i predstavlјa putokaz u kom pravcu treba da idemo", istakao je Novaković.

Po njegovim rečima, Vučić je iza sebe ostavio samo "promašaje i poraze" i zahladio, odnosno zategao odnose sa Vašingtonom, Moskvom i Briselom.

"Više nema nijednu stolicu na kojoj sedi i sada čuči, što je najgora pozicija u geopolitici i spolјnoj politici...", naveo je Novaković.

On je ukazao da će "lokalni izbori koji nas očekuju biti vrlo važni, kao što su i prethodni bili indikator slablјenja Vučića, a jačanja studentskog pokreta i opozicije. Tako će i budući, u prvih šest meseci sledeće godine, biti dodatni test i naše i njegove snage. Kako se budemo bližili republičkim i predsedničkim izborima doći će do približavanja jer je to jedini siguran put da pobedimo, a njihov datum će ubrzati stvari".

Novaković je dodao da je "uspeh je zagarantovan kada postoji sinergija i objedinjeni napori svih".

"Vreme pred nama će voditi ka ujedinjavanju i objedinjavanju svih u zajednički front, odnosno harmonizovanje i skladniji odnos svih onih koji žele promene", dodao je on.