Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Beta pre 3 sata

 Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković je danas ocenio da bi "zajednički front" studenata, nevladinog sektora, opozicije i uglednih nestranačkih ličnosti doneo sigurnu pobedu protiv aktuelne vlasti Aleksandra Vučića.

On je rekao za Insajder da "podela koja postoji u Beogradu, i koja se sve vreme emituje prema celoj državi, nije dobra i mora se praviti jedinstveni front koji odnosi ubedlјivu pobedu, što pokazuju i brojna istraživanja".

"Na izborima u Kosjeriću svi smo bili zajedno i studenti i stranke. Vlast je tamo ispucala sve metke i iskoristila sva sredstva prinude i podmićivanja i uspeli da pobede sa samo 54 glasa više. To je matematička pobeda, a politički poraz", kazao je Novaković, prenela je NPS.

On smatra da je nerealno očekivati izbore ubrzo i da će Vučić učiniti sve da budu što kasnije, jer je svestan da u ovom trenutku sigurno gubi.

"Iza njega su dva velika poraza - rudarenje litijuma i Generalštab. To je pobeda studenata, opozicije i celokupne demokratske javnosti i predstavlјa putokaz u kom pravcu treba da idemo", istakao je Novaković.

Po njegovim rečima, Vučić je iza sebe ostavio samo "promašaje i poraze" i zahladio, odnosno zategao odnose sa Vašingtonom, Moskvom i Briselom.

"Više nema nijednu stolicu na kojoj sedi i sada čuči, što je najgora pozicija u geopolitici i spolјnoj politici...", naveo je Novaković.

On je ukazao da će "lokalni izbori koji nas očekuju biti vrlo važni, kao što su i prethodni bili indikator slablјenja Vučića, a jačanja studentskog pokreta i opozicije. Tako će i budući, u prvih šest meseci sledeće godine, biti dodatni test i naše i njegove snage. Kako se budemo bližili republičkim i predsedničkim izborima doći će do približavanja jer je to jedini siguran put da pobedimo, a njihov datum će ubrzati stvari".

Novaković je dodao da je "uspeh je zagarantovan kada postoji sinergija i objedinjeni napori svih".

"Vreme pred nama će voditi ka ujedinjavanju i objedinjavanju svih u zajednički front, odnosno harmonizovanje i skladniji odnos svih onih koji žele promene", dodao je on.

(Beta, 26.12.2025)

Povezane vesti »

Bursać: Ukoliko se pokaže da jedan veliki deo građana hoće promene, to će biti dodatni problem za režim

Bursać: Ukoliko se pokaže da jedan veliki deo građana hoće promene, to će biti dodatni problem za režim

Mašina pre 1 sat
"Kako raspisati pobedu": Studenti Tehnološkog u Novom Sadu u nedelju organizuju tribinu o izborima

"Kako raspisati pobedu": Studenti Tehnološkog u Novom Sadu u nedelju organizuju tribinu o izborima

N1 Info pre 43 minuta
U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija

U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija

Morava info pre 1 sat
Studenti u blokadi vas pozivaju: Evo šta je potrebno da uradite ako želite da se uključite u studentsku akciju

Studenti u blokadi vas pozivaju: Evo šta je potrebno da uradite ako želite da se uključite u studentsku akciju

Nova pre 1 sat
Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Danas pre 1 sat
Studenti prikupljaju potpise za podršku u nedelju u Novom Sadu: Detaljan spisak lokacija

Studenti prikupljaju potpise za podršku u nedelju u Novom Sadu: Detaljan spisak lokacija

Danas pre 2 sata
U novosadskom kampusu u nedelju, uz prikupljanje potpisa, i tribine i humanitarni bazar

U novosadskom kampusu u nedelju, uz prikupljanje potpisa, i tribine i humanitarni bazar

Mašina pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBorislav NovakovićInsajder

Društvo, najnovije vesti »

Danas: Odbačena krivična prijava Uglješe Mrdića

Danas: Odbačena krivična prijava Uglješe Mrdića

N1 Info pre 13 minuta
Gledajte UŽIVO Dan uživo: O nedelji i studentskom umrežavanju s građanima, o obustavi postupka protiv Vesića...

Gledajte UŽIVO Dan uživo: O nedelji i studentskom umrežavanju s građanima, o obustavi postupka protiv Vesića...

N1 Info pre 18 minuta
Savet Evrope: U Srbiji 33 od 59 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Savet Evrope: U Srbiji 33 od 59 slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu

Beta pre 3 minuta
Biljana Đurđević: Pod okupacijom smo mediokriteta i nepotizma, a mediji koji su svima dostupni su emiteri ispiranja mozga –…

Biljana Đurđević: Pod okupacijom smo mediokriteta i nepotizma, a mediji koji su svima dostupni su emiteri ispiranja mozga – jednom rečju haos

Nova pre 18 minuta
Kako se nositi sa prazničnim stresom i uspešno izbeći porodične svađe: Donosimo 10 odličnih saveta

Kako se nositi sa prazničnim stresom i uspešno izbeći porodične svađe: Donosimo 10 odličnih saveta

Danas pre 18 minuta