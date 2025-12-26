Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Danas pre 22 minuta  |  Nađa Vukajlović
Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Najnovija akcija studenata u blokadi održaće se u nedelju 28. decembra širom Srbije, odnosno, gotovo u svim gradovima.

Studenti za Danas objašnjavaju da 28. decembar neće biti dan protesta, već umrežavanja. „Raspiši pobedu“ i „Cela Srbija raspisuje pobedu“ slogani su kojima su studenti u blokadi najavili svoju akciju u nedelju. Štandovi za prikupljanje potpisa biće postavljeni u skoro svim gradovima u Srbiji, u Beogradu u svakoj opštini i naselju, ali i u većim gradovima, poput Novog Sada, Niša i Kragujevca će štandovi biti postavljeni na više lokacija. Boris Kojčinović, student
Studenti u blokadi vas pozivaju: Evo šta je potrebno da uradite ako želite da se uključite u studentsku akciju

Studenti prikupljaju potpise za podršku u nedelju u Novom Sadu: Detaljan spisak lokacija

U novosadskom kampusu u nedelju, uz prikupljanje potpisa, i tribine i humanitarni bazar

Novaković (NPS): Zajednički front studenata i opozicije vodi ka sigurnoj pobedi

Bez prikupljanja potpisa za raspisivanje izbora u Novom Pazaru

Ovo je spisak svih lokacija na kojima će studenti prikupljati potpise u nedelju

Studentska akcija 28. decembra: Najvažniji je broj

