Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Najnovija akcija studenata u blokadi održaće se u nedelju 28. decembra širom Srbije, odnosno, gotovo u svim gradovima.

Studenti za Danas objašnjavaju da 28. decembar neće biti dan protesta, već umrežavanja. „Raspiši pobedu“ i „Cela Srbija raspisuje pobedu“ slogani su kojima su studenti u blokadi najavili svoju akciju u nedelju. Štandovi za prikupljanje potpisa biće postavljeni u skoro svim gradovima u Srbiji, u Beogradu u svakoj opštini i naselju, ali i u većim gradovima, poput Novog Sada, Niša i Kragujevca će štandovi biti postavljeni na više lokacija. Boris Kojčinović, student