U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija

Morava info pre 7 sati  |  Morava info
U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija
ČAČAK – Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju prikupljanja potpisa građana u okviru akcije „Raspiši pobedu“, a na studentskom sajtu dat je detaljan spisak lokacija. Širom Srbije biće postavljeni štandovi, gde građani mogu da podrže studentsku inicijativu. Spisak lokacija i vreme okupljanja možete pogledati na OVOM SAJTU. Na teritoriji Čačka inicijalno je predviđeno osam lokacija za potpisivanje petcije: Izvor: Morava info
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora i u Novom Pazaru

Prikupljanje potpisa za raspisivanje izbora i u Novom Pazaru

Radio sto plus pre 4 sati
Bursać: Ukoliko se pokaže da jedan veliki deo građana hoće promene, to će biti dodatni problem za režim

Bursać: Ukoliko se pokaže da jedan veliki deo građana hoće promene, to će biti dodatni problem za režim

Mašina pre 7 sati
"Kako raspisati pobedu": Studenti Tehnološkog u Novom Sadu u nedelju organizuju tribinu o izborima

"Kako raspisati pobedu": Studenti Tehnološkog u Novom Sadu u nedelju organizuju tribinu o izborima

N1 Info pre 6 sati
Studenti u blokadi vas pozivaju: Evo šta je potrebno da uradite ako želite da se uključite u studentsku akciju

Studenti u blokadi vas pozivaju: Evo šta je potrebno da uradite ako želite da se uključite u studentsku akciju

Nova pre 7 sati
Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Studenti za Danas otkrivaju plan za 28. decembar

Danas pre 8 sati
Studenti prikupljaju potpise za podršku u nedelju u Novom Sadu: Detaljan spisak lokacija

Studenti prikupljaju potpise za podršku u nedelju u Novom Sadu: Detaljan spisak lokacija

Danas pre 8 sati
U novosadskom kampusu u nedelju, uz prikupljanje potpisa, i tribine i humanitarni bazar

U novosadskom kampusu u nedelju, uz prikupljanje potpisa, i tribine i humanitarni bazar

Mašina pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakMorava

Društvo, najnovije vesti »

Saobraćajci zaustavili nasilnog vozača, sa skoro dva promila alkohola u krvi

Saobraćajci zaustavili nasilnog vozača, sa skoro dva promila alkohola u krvi

Danas pre 15 minuta
"Usporite, bez naglih pokreta!" MUP se hitno oglasio, uputili važan apel

"Usporite, bez naglih pokreta!" MUP se hitno oglasio, uputili važan apel

Blic pre 45 minuta
"Albanke su me maltretirale zato što sam Srpkinja" Tea se preselila u Nemačku, pa preživela pakao u školi

"Albanke su me maltretirale zato što sam Srpkinja" Tea se preselila u Nemačku, pa preživela pakao u školi

Blic pre 1 sat
Mediji: Pomor ribe na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva

Mediji: Pomor ribe na Zapadnoj Moravi kod Kraljeva

Danas pre 30 minuta
Preminuo Dragan Štavljanin (62): Urednik Radija Slobodna Evropa umro posle duge i teške bolesti

Preminuo Dragan Štavljanin (62): Urednik Radija Slobodna Evropa umro posle duge i teške bolesti

Blic pre 2 sata