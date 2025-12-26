U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija
Morava info pre 7 sati | Morava info
ČAČAK – Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju prikupljanja potpisa građana u okviru akcije „Raspiši pobedu", a na studentskom sajtu dat je detaljan spisak lokacija. Širom Srbije biće postavljeni štandovi, gde građani mogu da podrže studentsku inicijativu. Spisak lokacija i vreme okupljanja možete pogledati na OVOM SAJTU. Na teritoriji Čačka inicijalno je predviđeno osam lokacija za potpisivanje petcije: