U nedelju akcija studenata u blokadi “Raspiši pobedu“, evo na kojim punktovima u Čačku će se potpisivati peticija

ČAČAK – Studenti u blokadi najavili su za 28. decembar veliku akciju prikupljanja potpisa građana u okviru akcije „Raspiši pobedu“, a na studentskom sajtu dat je detaljan spisak lokacija. Širom Srbije biće postavljeni štandovi, gde građani mogu da podrže studentsku inicijativu. Spisak lokacija i vreme okupljanja možete pogledati na OVOM SAJTU. Na teritoriji Čačka inicijalno je predviđeno osam lokacija za potpisivanje petcije: Izvor: Morava info