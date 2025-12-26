"Kako raspisati pobedu": Studenti Tehnološkog u Novom Sadu u nedelju organizuju tribinu o izborima

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Studenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuju tribinu pod nazivom "Kako raspisati pobedu", koja će biti održana 28. decembra u 18 časova na Kampusu.

Tribina će biti podeljena u dva tematska dela. U prvom delu, pod nazivom "Lokalni izbori – zašto je važno da se uključiš?", govoriće Dragan Žeželj, jedan od osnivača liste "Glas mladih koji menja Sečanj", kao i Marko Kutijevac, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Fokus razgovora biće na značaju građanskog i studentskog angažmana u lokalnim izbornim procesima. Drugi deo tribine posvećen je temi rada institucija, odnosno Tužilaštvu za organizovani
