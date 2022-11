Povremeno kiša

NOVI SAD: Oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Jutarnja temperatura 6, a maksimalna do 8 stepeni. Uveče kiša.

VOJVODINA: Oblačno sa kišom povremeno i hladnije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 4, a maksimalna do 11 stepeni. Uveče kiša. SRBIJA: Oblačno sa kišom, jačom u toku popodneva i večeri u centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije biće hladnije, a na jugu toplo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni na severu, a na jugu Srbije umeren južni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura