RHMZ izdao upozorenje: Velike količine padavina tokom noći, u pojedinim delovima zemlje stiže sneg

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za intenzivne padavine, osim na severu i severozapadu zemlje, gde se očekuje pretežno oblačno, ali suvo vreme.

U narednih 12 sati u zapadnoj Srbiji i na području Beograda očekuje dodatnih pet do 15 milimetra kiše, a u istočnim, centralnim i južnim delovima od 15 do 30 mm za 12 h, lokalno i više, ističe se u upozorenju. Kiša će na planinama postepeno preći u sneg. U planinskim predelima jugozapadne Srbije u drugom delu noći očekuje se mestimično stvaranje snežnog pokrivača visine pet do 15 santimetra. Sutra slabljenje intenziteta kiše. U istočnoj Srbiji jak severozapadni