Na pomolu katastrofa? Više eksplozija u Zaporožju, Rusi optužuju Ukrajinu, evropski stručnjaci: "igrate se s vatrom" (video)

Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje je granatirana, javila je ruska državna novinska agencija Tass, prenosi Rojters.

Naime, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da se nekoliko snažnih eksplozija dogodilo kod nuklearke u Zaporožju. Dodaje se da su granate „ispaljene iz Ukrajine“ pale u blizini suvog skladišta i da nisu otkrivene radioaktivne emisije. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) osudila je napad na nuklearnu elektranu Zaporožje pod kontrolom Rusije. Powerful explosions shook area of #Zaporizhzhya NPP last night & today. IAEA experts at