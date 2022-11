Vučić posle Brisela: Nije slučajno Kurti večeras poslao policiju na sever! Ovo nije pobeda, pobeda je kad svaka majka mirno spava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obrati se večeras javnosti po povratku iz Brisela, gde je danas imao duge, višesatne, iscrpljujuće pregovore sa premijerom privremenih institucija u Prištini, Aljbinom Kurtijem, uz posredstvo predstavnika EU, Đozepa Borelja i Miroslava Lajčaka.

Kako je predsednik Srbije rekao, nikakav dogovor nije postignut, jer je Kurti bio protiv svega, dok je Vučić prihvatio sve predloge, kako je potvrdio i Borelj. USTREMILI SE NA BORELJA Predsednik Vučić je, komentarišući Kurtijeve optužbe na račun Borelja, rekao: "Vidim da su se ustremili na Borelja, jer valjda svi moraju da budu gluvi i slepi da ne vide šta se dešava. Borelju sam zahvalan što se ponašao korektno".