U Srbiji sutra obilne padavine i olujni vetar

U Srbiji će sutra biti oblačno vreme s kišom, a veća količina padavina očekuje se na jugozapadu, ponegde i preko 20 milimetara, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti hladno sa slabim mrazom. Na planinama, u Vojvodini, Pomoravlju i Podunavlju duvaće jak do olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri stepena, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni. I u Beogradu će vreme biti vetrovito, duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar, povremeno s olujnim udarima. Ujutro se očekuje slab prizemni mraz, pre podne naoblačenje, a potom