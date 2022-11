Austrijska poslanica poručila građanima da umišljaju poskupljenja

Poslanica vladajuće Narodne partije Austrije (OVP) Angela Baumgartner izazvala je buru kritika zbog izjave da građani samo umišljaju poskupljenja.

"Osećaj da više ne možemo sebi ništa da priuštimo, vlada samo zato što nas u to ubeđuje opozicija svojim širenjem mržnje i stvaranja loše atmosfere", kazala je Baumgartner u austrijskom parlamentu. To je poslanica rekla za skupštinskom govornicom iako je u Austriji inflacija, sa 11 odsto u oktobru, na nivou na kojem nije bila u poslednjih 70 godina, i to dok cene namirnica i energenata stalno rastu, a veliki broj građana, prema istraživanjima javnog mnjenja, upada