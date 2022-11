Svako drugo domaćinstvo štedelo struju, popust dobilo milion i po njih

Direktor snabdevanja električnom energijom u ogranku "EPS Snabdevanje" Aleksandar Bjeličić rekao je za RTS da je od 3,37 miliona domaćinstava, njih 45 odsto smanjilo potrošnju struje u oktobru.

Pravo na popust na račun za struju ima 1,5 miliona domaćinstava. Domaćinstvima koja štede struju svakog meseca od oktobra do marta mogu smanjiti račun 15 do 30 odsto. Uštede se obračunavaju u odnosu na isti mesec prošle godine, a prve su već evidentirane u oktobarskom računu, koji je stigao. Ko ima popust, on je na računu označen stavkom 6. "Najveći broj domaćinstava je ostvario popust od 30 odsto (oko 700.000 domaćinstava), popust od 15 odsto ostvarilo je 554.000