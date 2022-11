Glavni pregovarači Beograda i Prištine u Briselu: Ako se dogovore moguć i novi susret Vučića i Kurtija

Glavni pregovarači tehničkog dijaloga Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bisljimi trebalo bi da su u 15 sati počeli razgovore sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog o izlasku iz krize vezane za problem preregistracije vozila sa srpskim tablicama.

Današnji dolazak u Brisel dvojice pregovarača potvrdio je portparol EU Peter Stano. On je naveo, kako prenosi N1, da ukoliko se pregovarači o nečemu usaglase, moglo bi da dođe i do sastanka na najvišem nivou. Ali nije poznato da li će se oni odvojeno sastati sa specijalnim predstavnikom za dijalog ili će doći i do zajedničkog sastanka. „Vučić prihvatio predlog, Kurti nije“: Žozep Borelj ponovo pozvao obe strane da ispune obaveze Stano je istakao da na sastanku