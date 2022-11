Slaba kiša, košava u slabljenju – s Mediterana stiže topliji vazduh

U Srbiji još pre podne vetrovito, a zatim će košava oslabiti. Padaće slaba kiša, a na planinama sneg. S Mediterana stiže topliji vazduh i podiže temperaturu, pa će najviša dnevna biti do 16 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na jugu i jugoistoku ponegde i sa lokalnim pljuskovima uz malu količinu padavina. Na visokim planinama kratkotrajan, slab sneg. Ujutru i pre podne duvaće slab i umeren, a u košavskom području jak i olujni jugoistočni i južni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na zapadni i slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša od 9 na zapadu i severozapadu do 16 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji.