"Od nas traže međusobno priznanje": Vučić: Sinoć sam 50 puta razgovarao sa Briselom: Sve i da uvedemo sankcije Rusiji, imali bi zahtev o Kosovu (video)

Nisu doneli čak ni rezoluciju, doneli su preporuke, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o dokumentu koji je juče usvojio Evropski parlament (EP), u kome se Srbija poziva na uvođenje sanckcija Rusiji.

- Preskočili su da istaknu da moramo da priznamo nezavisno Kosovo, pa mi nije jasno što su to sakrili - rekao je Vučić, dodajući da Srbija sama donosi odluke, u sopstvenom interesu. Kako je kazao, od nas traže međusobno priznanje, i upitao: "Što to krijemo od ljudi?". - To krije deo političke i medijske javnosti, koji bi da disciplinuje i predsednika i vladu. Oni bi da nam objasne kako moramo pod hitno da uvedemo sankcije, jer je to u najboljem interesu zemlje, i