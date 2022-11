Vučić o Rezoluciji EP o Srbiji: Zaludan pop i jariće krsti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u medijima pogrešno preneto da je Evropski parlament usvojio Rezoluciju na osnovu koje je potrebno da se Srbija uskladi sa spoljnom politikom Unije po pitanju rata u Ukrajini ili će joj biti uskraćeni pristupni fondovi i naglasio da Evropski poslanici nisu doneli Rezoluciju, već preporuke.

Vučić je osudio medije koji nisu preneli da se među tim preporukama nalazi i ona prema kojoj se od Srbije i Kosova zahteva međusobno priznanje. „Ako je zahtev 79 posto poslanika EP taj da priznamo nezavisno Kosovo i da je to najvažnija preporuka to samo potvrđuje moje reči da ako uvedemo sankcije Rusiji, sutra bi nas potapšali po ramenu, a već prekosutra pojavila bi se nova rezolucija o portrebi priznanja Kosova“, rekao je Vučić. On je rekao da je sinoć do do 20