Portparol nemačke vlade: Razočarani smo što kriza nije rešena, ZSO da uđe u agendu dijaloga

Portparol nemačke vlade Štefen Hebeštrajt izjavio je da je nemačka vlada razočarana jer kosovski premijer Aljbin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić nisu uspeli da se dogovore oko rešenja aktuelne krize, prenosi Kosovo online Dojče vele.

On je na konferenciji za novinare rekao da je dobro što je Kurti odložio rok za izricanje kazni za 48 sati i pozvao obe strane da to vreme iskoriste za postizanje rešenja. „Dobro je što je Vlada na Kosovu odlučila da suspenduje na 48 sati izvršne mere, odnosno izricanje novčanih kazni. Važno je da se ovaj period iskoristi za postizanje stabilnog rešenja ovog spora, što bi dovelo i do eskalacije Situacija“, rekao je on. Kurti na zahtev SAD odložio primenu odluke o