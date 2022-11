UEFA navija za Srbiju! Kakve reči pred naš meč protiv Brazila: Evropska kuća fudbala naš oduševila ovom porukom (foto)

Od UEFA obično nismo navikli da čujemo lepe vesti...

Posebno kada se to odnosi na reprezentaciju Srbije. Često dobijamo informacije o kaznama ili nekim ne baš pozitivnim stvarima koje se tiču našeg fudbala. E, tome je došao kraj. Iz Niona je stigla poruka podrške Orlovima pred meč protiv Brazila. 🇷🇸 Serbia - Europe's 13th and final 2022 World Cup participants! Good luck to the Оrlovi! pic.twitter.com/U7bxKUQV5i — UEFA (@UEFA) November 24, 2022 - Srbija: poslednji, 13. evropski predstavnik na Svetskom prvenstvu 2022.