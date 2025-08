Vremenska prognoza za utorak, 5. avgust: Danas oblačno, mestimično sa kišom

Beta pre 42 minuta

Na severozapadu Srbije danas će biti pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni.

Najniža temperatura biće od 15 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30 stepeni.U Beogradu će sutra ujutru i pre podne pretežno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.

Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

(Beta, 05.08.2025)