Rast BDP-a u trećem tromjesečju usporen na 5,2 posto

ZAGREB - Hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u trećem tromjesečju ove godine, šesti kvartal zaredom, no rast je usporen na 5,2 posto, što pokazuje da oporavak od koronakrize gubi na zamahu.

DZS je u petak objavio prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem kvartalu porastao 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je sporiji rast nego u prethodnom tromjesečju, kada je BDP porastao 8,7 posto, no to je već šesti kvartal zaredom kako se gospodarstvo oporavlja od koronakrize. Podaci su „u skladu s našim očekivanjima te potvrđuju da je došlo do očekivanog usporavanja gospodarske aktivnosti. Naime, unatoč nastavku